Аваков предупредил, что будет всплеск преступности

Ближайший год-полтора в Украине ожидается всплеск преступности, связанный с выходом на свободу преступников по закону Савченко.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время коллегии МВД.

"Ближайшие год-полтора у нас будет серьезный вызов и всплеск преступности", - сказал он, говоря о законе Савченко. По его словам, предусматривается освобождение почти 50 тысяч преступников.

"Только в этом году освобождены 8,5 тысяч человек, каждый 10 уже повторно совершил тяжкие или особо тяжкие преступления: умышленное убийство, грабежи, изнасилования", - сказал он.

По словам Авакова, Кабмин направил в Раду законопроект, который предлагает не распространять закон Савченко на тех, кто совершил тяжкие преступления.

Также одним из главных факторов роста преступности Аваков назвал оккупацию Крыма и некоторых территорий на востоке Украины. По его словам, миграция вследствие оккупации повлияла на оперативную обстановку.

"Люди, которые потеряли крышу над головой, стали предметами нападений, жертвами преступников", - заявил Аваков.

Как известно, по данным главы Нацполиции Деканоидзе, рост преступности в Украине составляет 23%.

Татьяна Кусок, УП