Защита Януковича надеется, что Янукович даст показания в ноябре

364 просмотра
0
Четверг, 20 октября 2016, 17:21

Защита Виктора Януковича надеется, что допрос экс-президента по делу против экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле Майдана, может произойти в ноябре.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он подтвердил, что ведется активная подготовка к судебному заседанию в Ростове-на-Дону.

"После того, как украинский минюст подготовил полный пакет документов, передал его России, и в итоге, когда пакет документов дойдет до райсуда Ростова, должна быть согласована дата допроса Виктора Януковича", - сказал Сердюк.

Он уточнил, что районный суд Ростова будет согласовывать дату вместе с Святошинским судом в Киеве, который рассматривает дело экс-беркутовцев. "Обычно это делается в телефонном режиме", - добавил он.

"Далее ростовский суд должен подготовить необходимую для видеоконференции технику. Янукович придет в суд в Ростове и предоставит свои показания, которые будут транслироваться в процессе заседания Святошинского суда. Это будет обычное судебное заседание, Янукович будет допрошен в качестве свидетеля", - пояснил Сердюк.

"Я надеюсь, что это произойдет в ноябре", - добавил он.

Как известно, Святошинский райсуд рассматривает дело против бывших сотрудников спецподразделения  "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-беркутовцев о допросе в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля.

Ранее Сердюк заявлял, что Янукович готов к допросу по видеосвязи и настаивает на очной ставке с президентом Петром Порошенко.

Минюст Украины направлял в Россию запрос на допрос Януковича несколько раз.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Янукович Майдан Беркут
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Данилюк: Требование РФ по "долгу Януковича" свидетельствует о неготовности договариваться 19 октября 2016, 22:17
Возможность допроса Януковича по "скайпу" решит ростовский суд – СМИ 19 октября 2016, 16:38
Черный доктор: как Александр Янукович реанимирует энергетический бизнес 19 октября 2016, 14:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
У доверенного лица Онищенко изъяли 600 тысяч долларов
Дело Шеремета: Следствие собирает данные, ведущие к добровольцам
Защита Януковича надеется, что Янукович даст показания в ноябре
Глава Европарламента: режим антироссийских санкций сохранится
Все новости
Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Шанхае