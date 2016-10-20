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Захист Януковича сподівається, що той дасть свідчення в листопаді

Четвер, 20 жовтня 2016, 17:21

Захист Віктора Януковича сподівається, що допит екс-президента у справі проти екс-беркутівців, які підозрюються в розстрілі Майдану, може відбутися в листопаді.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Він підтвердив, що ведеться активна підготовка до судового засідання у Ростові-на-Дону.

"Після того, як український мінюст підготував повний пакет документів, передав його Росії, і у підсумку, коли пакет документів дійде до райсуду Ростова, має бути узгоджена дата допиту Віктора Януковича", - сказав Сердюк.

Він уточнив, що районний суд Ростова узгоджуватиме дату разом із Святошинським судом у Києві, який розглядає справу екс-беркутівців. "Зазвичай це робиться у телефонному режимі", - додав він.

"Далі ростовський суд має підготувати необхідну для відеоконференції техніку. Янукович прийде до суду в Ростові і надасть свої свідчення, які транслюватимуться в процесі засідання Святошинського суду. Це буде звичайне судове засідання, Янукович буде допитаний в якості свідка", - пояснив Сердюк.

"Я маю надію, що це відбудеться в листопаді", - додав він.

Як відомо, Святошинський райсуд розглядає справу проти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року.

Раніше Сердюк заявляв, що Янукович готовий до допиту по відеозв'язку і наполягає на очній ставці з президентом Петром Порошенком.

Мін'юст України надсилав у Росію запит на допит Януковича кілька разів.

19 жовтня стало відомо, що документи були передані в Ростовський суд.

Оксана Коваленко, УП

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Теми: ЯнуковичМайданБеркут
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