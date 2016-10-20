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Защита Януковича надеется, что Янукович даст показания в ноябре

Четверг, 20 октября 2016, 17:21

Защита Виктора Януковича надеется, что допрос экс-президента по делу против экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле Майдана, может произойти в ноябре.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он подтвердил, что ведется активная подготовка к судебному заседанию в Ростове-на-Дону.

"После того, как украинский минюст подготовил полный пакет документов, передал его России, и в итоге, когда пакет документов дойдет до райсуда Ростова, должна быть согласована дата допроса Виктора Януковича", - сказал Сердюк.

Он уточнил, что районный суд Ростова будет согласовывать дату вместе с Святошинским судом в Киеве, который рассматривает дело экс-беркутовцев. "Обычно это делается в телефонном режиме", - добавил он.

"Далее ростовский суд должен подготовить необходимую для видеоконференции технику. Янукович придет в суд в Ростове и предоставит свои показания, которые будут транслироваться в процессе заседания Святошинского суда. Это будет обычное судебное заседание, Янукович будет допрошен в качестве свидетеля", - пояснил Сердюк.

"Я надеюсь, что это произойдет в ноябре", - добавил он.

Как известно, Святошинский райсуд рассматривает дело против бывших сотрудников спецподразделения  "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-беркутовцев о допросе в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля.

Ранее Сердюк заявлял, что Янукович готов к допросу по видеосвязи и настаивает на очной ставке с президентом Петром Порошенко.

Минюст Украины направлял в Россию запрос на допрос Януковича несколько раз.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: ЯнуковичМайданБеркут
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