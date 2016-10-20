Порошенко уверен, что безвиз украинцы получат уже в ближайшее время

00
0
Четверг, 20 октября 2016, 20:39

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что решение по безвизовому режиму для украинцев в странах ЕС будет принято в ближайшее время.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг вечером.

"Украина имеет твердую поддержку значительного большинства депутатов Европарламента… Мы не имеем никакого сомнения в том, что это решение будет немедленно принято", - заявил Порошенко. 

Глава государства отметил, что убедился в этом во время встречи на саммите Европейской народной партии, "где и президент Еврокомиссии Жан-Клон Юнкер, и президент Европейского совета Дональд Туск, и руководители стран-членов, включая и Ангелу Меркель, и многих других, твердо подчеркнули, что нужно ускорить предоставление безвизового режима, нужно поддержать Украину в завершении процесса ратификации" Соглашения об ассоциации.

Порошенко также рассказал, что в четверг утром встретился с президентом Европейского парламента.

"Мы обсуждали необходимость ускорения принятия решения Европейским парламентом как в части безвизового режима, так и в части поддержки торговых преференций в рамках углубленной и всеохватывающей Зоны свободной торговли, которую Европейская комиссия предложила Украине", - проинформировал он.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко визы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко: как президент воюющей страны я должен быть оптимистом 20 октября 2016, 16:37
Яценюк в Раде потребовал от Порошенко наказать фракцию БПП 20 октября 2016, 12:38
Порошенко призвал Европарламент скорее отменить визы 20 октября 2016, 11:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Депутаты вдвое увеличили себе зарплаты
У доверенного лица Онищенко изъяли 600 тысяч долларов
Дело Шеремета: Следствие собирает данные, ведущие к добровольцам
Защита Януковича надеется, что Янукович даст показания в ноябре
Все новости
Афиша на 21-23 октября

День рождения "Кураж Базара", кинофестиваль "Молодость", много выставок и концертов

Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги