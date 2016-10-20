Порошенко уверен, что безвиз украинцы получат уже в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что решение по безвизовому режиму для украинцев в странах ЕС будет принято в ближайшее время.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг вечером.

"Украина имеет твердую поддержку значительного большинства депутатов Европарламента… Мы не имеем никакого сомнения в том, что это решение будет немедленно принято", - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что убедился в этом во время встречи на саммите Европейской народной партии, "где и президент Еврокомиссии Жан-Клон Юнкер, и президент Европейского совета Дональд Туск, и руководители стран-членов, включая и Ангелу Меркель, и многих других, твердо подчеркнули, что нужно ускорить предоставление безвизового режима, нужно поддержать Украину в завершении процесса ратификации" Соглашения об ассоциации.

Порошенко также рассказал, что в четверг утром встретился с президентом Европейского парламента.

"Мы обсуждали необходимость ускорения принятия решения Европейским парламентом как в части безвизового режима, так и в части поддержки торговых преференций в рамках углубленной и всеохватывающей Зоны свободной торговли, которую Европейская комиссия предложила Украине", - проинформировал он.

Интерфакс-Украина