В МИД изменилась риторика: выборы, а потом украинские пограничники на границе

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Пятница, 21 октября 2016, 11:22

Министр иностранных дел Павел Климкин теперь заявляет, что логика Минских договоренностей всегда предполагала, что Украина получит контроль над границей только после проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов во время часа вопросов в пятницу.

При этом Климкин отмечает, что до момента получения контроля за границей, ее будет контролировать ОБСЕ.

"Минские договоренности никто не менял и не позволит их менять не в нашу пользу, и никто не позволит менять соответствующую очередность", - подчеркнул он.

"Логика Минских договоренностей заключается в том, что без мониторинга со стороны ОБСЕ за рубежом, который должен включать возможность ОБСЕ находиться вдоль неконтролируемого участка границы со специальными базами, чтобы были соответствующие представители ОБСЕ на пунктах пропуска с нашей стороны границы и чтобы было соответствующее видеонаблюдение. (без всего этого - УП) никакой реальной безопасности быть не может", - отметил он.

Климкин объяснил это тем, что "иначе обсуждать вопрос вывода войск или вывода оружия нет никакого смысла".

"Поэтому сначала полный мониторинг со стороны ОБСЕ, выработка планов передачи границы и на второй день после выборов - передача границы украинским пограничникам. Такая логика была заложена изначально в Минских договоренностях, и никогда никем не менялась", - отметил он.

Как известно, ранее президент, глава МИД и другие участники минских переговоров заявляли, что соглашения предусматривают сначала выполнение всего блока безопасности, в том числе и получение полного контроля над украино-российской границей, а уже потом политический блок, в том числе и выборы.

Так только неделю назад Порошенко заявлял: "Минск - это мирный план, который предусматривает четкие меры и критерии нашей безопасности. Пока не будет выполнен пакет по безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет".

"Пакет по безопасности предусматривает и полное прекращение огня, и вывод иностранных войск с нашей территории, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе под контроль Украины контролируемого участка украино-российской границы, и вывод тяжелой техники и артиллерии, и беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории", - утверждал Порошенко.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Донбасс Росcия
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Комментарии — 11
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IP: 194.44.240.---Lesya Savka21.10.2016 13:01
Настав час третього Майдану?
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IP: 46.175.78.---vik735221.10.2016 12:51
Набагато простіше витребувати у Протницького та Захарченка список депутатів від ОРДЛО і затвердити їх в АП. Вийде теж саме, що і під час виборів. Схоже, що настав час оголошувати однотуровому брехуну та сцикуну імпічмент. Як же тримає баригу Липецька фабрика, за яку він здає Україну. Яка логіка? Клімкін забудь це слово!
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IP: 46.201.90.---Elis21.10.2016 12:49
Уж лучше бы создать условия и дать возможность вернуться в Украину с оккупированных территорий ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ЭТО СДЕЛАТЬ в обусловленное время, а уж потом максимально оттеснить Русский мир, а точнее Улуский, к традиционным границам его обитания. Ну, а в случае непреодоления желания МИРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, после истечения назначенного срока репатриации, отгородиться пятиметровой ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНОЙ и от оккупированных территорий и от Раши по всему периметру границы В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ. При этом ни электроэнергии, ни воды, ни росы, а ни оккупированным территориям, а ни Раше НЕ ДАВАТЬ!
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IP: 46.200.109.---sensor+221.10.2016 12:23
А мне вот вообще интересно.

Что будет делать Президент, ВР и т.д. когда донецкая раса изберёт себе депутатов из боевиков и убийц, хоть с ОБСЕ хоть без, хоть с открытой границей хоть с закрытой, а это будет с вероятностью 110%. И донецкий облсовет начнёт клепать соотв. законы - День памяти Моторылы (с выходным), День защитника Отчества от хунты (с выходным), метсный военный налог, и т.д. и т.п. Допустим суд в Киеве эти решения заблокирует, а захерченке и ко. пох. И что вы будете делать? Войска введёте? так Педерация тут же повторит то что было в 2014 и снова моментально появятся "мирные шахтёры и трактористы" на танках.

Попытки реинтеграции этих людей назад -- как минимум глупы, а по большому счёту это будет колоссальный удар по и так ослабленной Украине. Это будет анклав в 100 раз более независимый от Киева чем был Донбасс последние 15 лет, плюс с кучей террористов и убийц и, главное - под полным протекторатом педерации, всё это будет финансироваться Укрианой.

Опомнитесь.
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IP: 95.133.225.---Brokerman21.10.2016 12:19
За ложь и обман украинского народа - МЗС в отставку, по порошенко создать комитет и пока обсудить нюансы применения норм об ИМПИЧМЕНТЕ.
Дурить будете подчиненных в коммерческих структурах, а не народ, когда вас снимут с государственных должностей.
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