В МИД изменилась риторика: выборы, а потом украинские пограничники на границе

Министр иностранных дел Павел Климкин теперь заявляет, что логика Минских договоренностей всегда предполагала, что Украина получит контроль над границей только после проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов во время часа вопросов в пятницу.

При этом Климкин отмечает, что до момента получения контроля за границей, ее будет контролировать ОБСЕ.

"Минские договоренности никто не менял и не позволит их менять не в нашу пользу, и никто не позволит менять соответствующую очередность", - подчеркнул он.

"Логика Минских договоренностей заключается в том, что без мониторинга со стороны ОБСЕ за рубежом, который должен включать возможность ОБСЕ находиться вдоль неконтролируемого участка границы со специальными базами, чтобы были соответствующие представители ОБСЕ на пунктах пропуска с нашей стороны границы и чтобы было соответствующее видеонаблюдение. (без всего этого - УП) никакой реальной безопасности быть не может", - отметил он.

Климкин объяснил это тем, что "иначе обсуждать вопрос вывода войск или вывода оружия нет никакого смысла".

"Поэтому сначала полный мониторинг со стороны ОБСЕ, выработка планов передачи границы и на второй день после выборов - передача границы украинским пограничникам. Такая логика была заложена изначально в Минских договоренностях, и никогда никем не менялась", - отметил он.

Как известно, ранее президент, глава МИД и другие участники минских переговоров заявляли, что соглашения предусматривают сначала выполнение всего блока безопасности, в том числе и получение полного контроля над украино-российской границей, а уже потом политический блок, в том числе и выборы.

Так только неделю назад Порошенко заявлял: "Минск - это мирный план, который предусматривает четкие меры и критерии нашей безопасности. Пока не будет выполнен пакет по безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет".

"Пакет по безопасности предусматривает и полное прекращение огня, и вывод иностранных войск с нашей территории, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе под контроль Украины контролируемого участка украино-российской границы, и вывод тяжелой техники и артиллерии, и беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории", - утверждал Порошенко.

Оксана Коваленко, УП