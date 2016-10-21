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У МЗС теж змінилася риторика: вибори, а потім українські прикордонники на кордоні

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 11:22

Міністр закордонних справ Павло Клімкін тепер заявляє, що логіка Мінських домовленостей завжди передбачала, що Україна отримає контроль над кордоном лише після проведення виборів на Донбасі.

Про це він сказав, відповідаючи на питання депутатів під час години запитань у п'ятницю.

При цьому Клімкін наголошує, що до моменту отримання контролю за кордоном, його контролюватиме ОБСЄ.

"Мінські домовленості ніхто не змінював і не дозволить їх змінювати не на нашу користь і ніхто не дозволить змінювати відповідну черговість", - наголосив він.

"Логіка Мінських домовленостей полягає в тому, що без моніторингу з боку ОБСЄ за кордоном, який має включати зокрема можливість ОБСЄ перебувати вздовж неконтрольованої ділянки кордону зі спеціальними базами, щоб були відповідні представники ОБСЄ на пунктах пропуску з нашого боку кордону і щоб було відповідне відеоспостереження, (без всього цього – УП) ніякої реальної безпеки бути не може", - зазначив він.

Клімкін пояснив це тим, що "інакше обговорювати питання виведення військ або виведення зброї немає жодного сенсу".

"Тому спочатку повний моніторинг з боку ОБСЄ, вироблення планів передачі кордону і на другий день після виборів – передача кордону українським прикордонникам. Така логіка була закладена з самого початку в Мінські домовленості, і ніколи ніким не змінювалась", - зазначив він.

Як відомо, раніше президент, голова МЗС і інші учасники мінських переговорів заявляли, що угоди передбачають спочатку виконання всього безпекового блоку, в тому числі і отримання повного контролю над україно-російським кордоном, а вже потім політичний блок, в тому числі і вибори.

Ще тиждень тому президент заявляв: "Мінськ – це мирний план, який передбачає чіткі заходи і критерії нашої безпеки. Поки не буде виконано безпековий пакет, Україна далі в політичному процесі просуватися не буде".

"Безпековий пакет передбачає і повне припинення вогню, і виведення іноземних військ з нашої території, передачу на першому етапі під контроль ОБСЄ, а на другому етапі під контроль України контрольованої ділянки україно-російського кордону, і виведення важкої техніки і артилерії, і безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території", - говорив Порошенко.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосія
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