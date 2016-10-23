Британские банки готовятся к переезду в ЕС из-за " Brexit"

Крупные банки могут покинуть Великобританию из-за " Brexit" уже в начале 2017 года.

Такое мнение высказал глава Ассоциации британских банкиров (BBA) Энтони Браун, передает BBC.

В опубликованной Брауном колонке в Guardian говорится, что европейские города активно приглашают банки к себе.

"В большинстве международных банков сейчас есть проектные группы, которые решают, какой объем деятельности им необходимо перенести, чтобы гарантировать дальнейшую возможность обслуживания клиентов, в какие сроки и как лучше всего это сделать", - пишет он.

По его словам, небольшие банки начнут переезжать еще до Рождества, крупные, как ожидается, начнут в первом квартале следующего года.

"Настоящие проблемы для бизнеса начались не на следующий день после референдума. - объясняет Браун. - Они начнутся после того, как мы покинем ЕС".

По мнению Брауна, может сложиться ситуация, когда большая часть торговли между Британией и ЕС в финансовом секторе "окажется, в лучшем случае, под вопросом с юридической точки зрения, а в худшем просто станет незаконной, так как за ночь банки потеряют разрешение регуляторов предоставлять услуги".

"Существует реальный риск перебоев на европейских финансовых рынках", - подчеркивает глава Ассоциации.

В начале октября премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, что Британия официально начнет процесс выхода из состава ЕС не позднее марта 2017 года.