Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британские банки готовятся к переезду в ЕС из-за " Brexit"

Воскресенье, 23 октября 2016, 08:03

Крупные банки могут покинуть Великобританию из-за " Brexit" уже в начале 2017 года.

Такое мнение высказал глава Ассоциации британских банкиров (BBA) Энтони Браун, передает BBC.

В опубликованной Брауном колонке в Guardian говорится, что европейские города активно приглашают банки к себе.

"В большинстве международных банков сейчас есть проектные группы, которые решают, какой объем деятельности им необходимо перенести, чтобы гарантировать дальнейшую возможность обслуживания клиентов, в какие сроки и как лучше всего это сделать", - пишет он.

По его словам, небольшие банки начнут переезжать еще до Рождества, крупные, как ожидается, начнут в первом квартале следующего года.

"Настоящие проблемы для бизнеса начались не на следующий день после референдума. - объясняет Браун. - Они начнутся после того, как мы покинем ЕС".

По мнению Брауна, может сложиться ситуация, когда большая часть торговли между Британией и ЕС в финансовом секторе "окажется, в лучшем случае, под вопросом с юридической точки зрения, а в худшем просто станет незаконной, так как за ночь банки потеряют разрешение регуляторов предоставлять услуги".

"Существует реальный риск перебоев на европейских финансовых рынках", - подчеркивает глава Ассоциации.

В начале октября премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, что Британия официально начнет процесс выхода из состава ЕС не позднее марта 2017 года.

Темы: ВеликобританиябанкиЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Все новости...
Великобритания
Британия надеются, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Сын конструктора российских боевых дронов работает в ООН, а жена - живет в Британии - СМИ
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Последние новости
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
Все новости...
Реклама: