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Британські банки готуються до переїзду в ЄС через "Brexit"

Неділя, 23 жовтня 2016, 08:03

Великі банки можуть покинути Великобританію через " Brexit" вже на початку 2017 року.

Таку думку висловив глава Асоціації британських банкірів (BBA) Ентоні Браун, передає BBC.

В опублікованій Брауном колонці в Guardian йдеться, що європейські міста активно запрошують банки до себе.

"У більшості міжнародних банків зараз є проектні групи, які вирішують, який обсяг діяльності їм необхідно перенести, щоб гарантувати подальшу можливість обслуговування клієнтів, в які терміни і як найкраще це зробити", - пише він.

За його словами, невеликі банки почнуть переїжджати ще до Різдва, великі, як очікується, почнуть в першому кварталі наступного року.

"Справжні проблеми для бізнесу почалися не на наступний день після референдуму. - пояснює Браун. - Вони розпочнуться після того, як ми залишимо ЄС".

На думку Брауна, може скластися ситуація, коли більша частина торгівлі між Британією та ЄС у фінансовому секторі "виявиться, в кращому випадку, під питанням з юридичної точки зору, а в гіршому просто стане незаконною, оскільки за ніч банки втратять дозвіл регуляторів надавати послуги ".

"Існує реальний ризик перебоїв на європейських фінансових ринках", - підкреслює глава Асоціації.

На початку жовтня прем'єр-міністр країни Тереза Мей повідомила, що Британія офіційно почне процес виходу зі складу ЄС не пізніше березня 2017 року.

Теми: Велика БританіябанкиЄС
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