Порошенко: Форма е-декларации мне не нравится, но я подам

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Воскресенье, 23 октября 2016, 20:11

Форма электронной декларации несовершенна, но это не повод, чтобы ее не заполнять.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью трем украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 23 октября.

"Я 16 лет заполняю все декларации, в отличие от многих ведущих борцов с коррупцией ... Там все открыто. Форма новой электронной декларации на самом деле не является совершенной, и мне она тоже не нравится, как и любому, кто ее заполняет, но это не повод, чтобы ее не заполнять", - отметил Порошенко.

Он добавил, что "за 9 дней (до 1 ноября - дедлайна подачи электронной декларации) президент Петр Порошенко при любых обстоятельствах декларацию заполнит и обнародует".

Как известно, срок обязательной подачи электронной декларации истекает 1 ноября.

По данным "РПР", по состоянию на 23 октября электронные декларации подали почти 22 тыс. должностных лиц, из них 31 - народные депутаты.

Украинская правда

Темы: Порошенко декларация
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IP: 93.72.70.---dorosh23.10.2016 20:53
А нам подобаеться липецький завод і офшорні рахунки?
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