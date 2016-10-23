Порошенко: форма е-декларації мені не подобається, але я подам

Форма е-декларації є недосконалою, але це не привід, щоб її не заповнювати.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю трьом українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 23 жовтня.

"Я 16 років заповнюю усі декларацію, на відміну від багатьох провідних борців з корупцією... Там усе відкрито. Форма нової е-декларації насправді не є досконалою, і мені вона так само не подобається, як і будь-кому, хто її заповнює, але це не привід, щоб її не заповнювати", - зазначив Порошенко.

Він додав, що "за 9 днів (до 1 листопада - дедлайну подачі е-декларацій) президент Петро Порошенко за будь-яких обставин декларацію заповнить і оприлюднить".

Як відомо, термін обов'язкової подачі е-декларацій спливає 1 листопада.

За даними "РПР", станом на 23 жовтня електронні декларації подали майже 22 тис. посадовців, з них 31 - народні депутати.

Українська правда