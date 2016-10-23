Порошенко: Европа одобрит безвиз до 24 ноября

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Воскресенье, 23 октября 2016, 20:22

Документы о предоставлении Украине безвизового режима будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до 24 ноября.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью трем украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 23 октября.

"Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Европарламентом, нет никакого сомнения. Могу даже сказать, до какой даты - до 24 ноября. Почему - потому что 24 ноября состоится саммит Украина-ЕС, и мы договорились, что на этот саммит документы будут готовы", - отметил Порошенко.

Он добавил, что Украина заручилась полной поддержкой крупнейшей фракции Европарламента в этом вопросе - "Европейской народной партии".

"Мы также говорили с президентом ЕП Мартином Шульцем, который представляет социалистов, и также заручились поддержкой этой фракции. Получили поддержку либералов, консерваторов и имеем абсолютное большинство в ЕП по ратификации соглашения о безвизовом режиме", - отметил Порошенко.

Он пояснил также, что задержка была связана с "механизмом приостановки безвизового режима для страны", и связано это не с Украиной, "а вы понимаете с какими странами Ближнего Востока".

"Сейчас у нас есть заверения, что наши переговоры ускорили рассмотрение этого "механизма приостановки", говорилось о споре между полномочиями ЕН и Еврокомиссии. Скажу откровенно, хотели использовать положительное отношение к Украине для того, чтобы ускорить эти позиции. Надеюсь, что понимание будет найдено на следующей неделе будет проголосована "приостановка", будет найден компромисс и Украина получит решение о безвизовом до 24 ноября", - добавил президент.

Украинская правда

Темы: ЕС визы Порошенко
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Комментарии — 3
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IP: 31.43.69.---ihh23.10.2016 22:03
Що з того безвізу, як що кордон по людськи не можна перетнути без шалених черг, із-за машин на закордооній реєстрації, котрі мусять що п*ять днів перетинати границю. Причому проблему нам створила не Європа, а ми самі!
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IP: 95.132.127.---Dmytro Lushnik23.10.2016 21:47
Юдеї так істерично домагаються безвізу і так само відчайдуйшно саботують економіку бо їм потрібна знелюднена країна, щоб влаштувати тут собі ізраїль-2.
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IP: 82.145.221.---Євген Миколайович23.10.2016 21:19
Шоб тебе взе заціпило з тим безвізом, падлюка.
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