До выборов на Донбассе контроль за границей будет у миссии ОБСЕ - президент

До проведения местных выборов на Донбассе контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы должна получить вооруженная миссия ОБСЕ.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном в воскресенье.

"Для обеспечения эффективного мониторинга и контроля ситуации по безопасности мы должны иметь расширение мандата или новую миссию ОБСЕ, которая будет называться вооруженная полицейская миссия. Чтобы она была на постоянной основе как в части линии соприкосновения, где должно быть разведение сил, как в части места хранения тяжелой техники и артиллерии, так и в части границы", - сказал он.

"На первом этапе, то есть до выборов, мы должны получить контроль над границей со стороны вооруженной миссии ОБСЕ", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, это записано в Минских договоренностях, и он это всегда подчеркивал.

"Контроль со стороны вооруженной миссии ОБСЕ должен прекратить инфильтрацию российских войск, российского вооружения, российской амуниции. Полицейская миссия ОБСЕ, вооруженная, на постоянной основе должна стать на границу и перекрыть поставки", - сказал президент.

По его словам, "на второй день после выборов мы должны обеспечить взятие под контроль украинскими военными границы".

На вопрос, согласен с такими положениями президент РФ Владимир Путин, Порошенко сказал: "Путин согласен, потому что он поставил подпись под Минскими договоренностями 12 февраля. Простите, стоят подписи членов трехсторонней контактной группы в комплексе мероприятий, стоят подписи четырех государств - участников нормандского формата, одобряющие комплекс мер".

По словам Порошенко, такие шаги также должны быть прописаны в "дорожной карте" "с четкой датой и четкой ответственностью".

Он также подчеркнул, что для вооруженной миссии ОБСЕ должны быть созданы условия безопасности.

"Что такое условия безопасности? Это разминирование, чем мы сейчас занимаемся на линии разведения, это построение укрепленных пунктов, там должно быть вооружение, и не только стрелковое, но и такое, что сможет защитить от наступления представителей ОБСЕ. И когда они там будут 24 часа в сутки, обстрелы прекратятся", - отметил он.

Порошенко также рассказал, что на переговорах в "нормандском формате" была принята позиция Украины о необходимости разработки "дорожной карты", в которой будет указана последовательность и ответственность за шаги по разрешению конфликта.

"Что мы согласились, что будет записано в дорожной карте? Немедленный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Вторая позиция - мы должны гарантировать отвод тяжелой техники. Третья позиция - беспрепятственный доступ ОБСЕ по всей оккупированной территории, включая границу. Сначала, первые дни, мониторинговые группы, которые превращаются в постоянно действующие посты. Четвертая позиция - беспрепятственная работа дронов и других технических средств для того, чтобы фиксировать режим прекращения огня. Освобождение заложников, мы еще раз это подчеркнули", - сказал президент.

По его словам, "в дорожной карте будет еще гуманитарный пакет, где миссия Международного комитета Красного креста будет иметь беспрепятственный доступ, чтобы проверить условия содержания заложников и способствовать беспрепятственному освобождению".

"Все эти вещи делаются немедленно", - добавил Порошенко.

Украинская правда