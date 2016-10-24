Руководитель запорожской полиции объявил об отставке
И.о. начальника Главного управления полиции в Запорожской области Виктор Ольховский подал в отставку и раскритиковал реформу полиции.
Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции, сообщает "Громадське.Запорожье".
"Реформа полиции мало напоминает системную и обдуманную. Это больше пиар. ... Деканоидзе не слышит, что ей говорят с мест", – цитирует издание слова Ольховского.
Он также добавил, что в области не удалось доукомплектовать патрульную полицию.
Ольховский заявил, что предложил министру внутренних дел Арсену Авакову замену из числа своих подчиненных. Он также заверил, что политики в его решении нет.
В свою очередь "Украинские новости" со ссылкой на свои источники в облуправлении полиции сообщают, что МВД уже приняло заявление Ольховского об увольнении.
Как известно, на прошлой неделе генепрокурор Юрий Луценко назначил Валерия Романова на должность прокурора Запорожской области.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.