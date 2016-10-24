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Руководитель запорожской полиции объявил об отставке

Понедельник, 24 октября 2016, 14:08

И.о. начальника Главного управления полиции в Запорожской области Виктор Ольховский подал в отставку и раскритиковал реформу полиции.

Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции, сообщает "Громадське.Запорожье".

"Реформа полиции мало напоминает системную и обдуманную. Это больше пиар. ... Деканоидзе не слышит, что ей говорят с мест", – цитирует издание слова Ольховского.

Он также добавил, что в области не удалось доукомплектовать патрульную полицию.

Ольховский заявил, что предложил министру внутренних дел Арсену Авакову замену из числа своих подчиненных. Он также заверил, что политики в его решении нет.

В свою очередь "Украинские новости" со ссылкой на свои источники в облуправлении полиции сообщают, что МВД уже приняло заявление Ольховского об увольнении.

Как известно, на прошлой неделе генепрокурор Юрий Луценко назначил Валерия Романова на должность прокурора Запорожской области.

Украинская правда

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Темы: ЗапорожьеполицияотставкаМВД
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