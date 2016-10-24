МВД заставляют привлечь Деканоизде к ответственности за язык

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Понедельник, 24 октября 2016, 14:10
МВД

Львовский окружной административный суд заставил МВД привлечь к ответственности главу Нацполиции за неиспользование украинского языка в своей служебной деятельности.

Об этом сообщил "Украинской правде" автор иска Святослав Литинский.

По его словам, заседание состоялось в понедельник во Львовском окружном административном суде.

"Львовский окружной административный суд удовлетворил мой иск об отказе МВД привлечь Хатию Деканоидзе к дисциплинарной ответственности. Обязал рассмотреть жалобу", - написал Литинский.

"Если бы Деканоидзе жила в Украине только полгода, я бы в данном случае такой вопрос не поднимал. Но она находится в Украине уже около 3 лет. Например, когда люди приезжают в другие страны, им достаточно полгода, чтобы использовать государственный язык", - пояснил свое возмущение Литинский.

Он рассказал, что еще весной обратился в МВД и просил привлечь к дисциплинарной ответственности Хатию Деканоидзе, потому что она нарушает статью 10 Конституции Украины и другие законы, то есть не использует украинский язык при выполнении служебных обязанностей как должностное лицо.

Однако не получил от МВД должного ответа. "Внутренние инструкции МВД обязывают их проверять факты, приведенные в обращении. Однако не проверили факты и никакого решения не приняли", - отметил Литинский.

Он добавил, что МВД и Хатия Деканоидзе, которая была вовлечена в процесс в качестве третьего лица, могут обжаловать решение суда в течение 10 дней.

По словам Литинского, ни на одно из 5 судебных заседаний представители МВД или Нацполиции не являлись.

Старший преподаватель кафедры программирования Львовского университета Святослав Литинский уже несколько лет последовательно борется через суды за права украиноязычных потребителей товаров и услуг.

Ему удалось, скажем, выиграть иски против производителя стиральных машин Samsung, "ПриватБанка" и "Пузатой Хаты".

Он также стал первым украинцем, который через суд добился получения паспорта гражданина Украины без русскоязычного дубляжа.

Оксана Коваленко, УП

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Комментарии — 1
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IP: 93.74.116.---Андрей Петрович24.10.2016 15:46
Дивна вибірковість. Наче вже всі високопосадовці, крім Деканоїдзе, заговорили українською. Залишилась тільки вона. Таке відверте замовлення. Активісти все частіше стають інструментом політичної боротьби, але через недалекість та завищену самооцінку, цього навіть не розуміють. Цим позовом просто підіграли на руку старим катам, які вбивали людей в застінках міліції, брали хабарі, саджали невинних і які всіма силами чинять опір реформі.
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