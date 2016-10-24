МВД заставляют привлечь Деканоизде к ответственности за язык

Львовский окружной административный суд заставил МВД привлечь к ответственности главу Нацполиции за неиспользование украинского языка в своей служебной деятельности.

Об этом сообщил "Украинской правде" автор иска Святослав Литинский.

По его словам, заседание состоялось в понедельник во Львовском окружном административном суде.

"Львовский окружной административный суд удовлетворил мой иск об отказе МВД привлечь Хатию Деканоидзе к дисциплинарной ответственности. Обязал рассмотреть жалобу", - написал Литинский.

"Если бы Деканоидзе жила в Украине только полгода, я бы в данном случае такой вопрос не поднимал. Но она находится в Украине уже около 3 лет. Например, когда люди приезжают в другие страны, им достаточно полгода, чтобы использовать государственный язык", - пояснил свое возмущение Литинский.

Он рассказал, что еще весной обратился в МВД и просил привлечь к дисциплинарной ответственности Хатию Деканоидзе, потому что она нарушает статью 10 Конституции Украины и другие законы, то есть не использует украинский язык при выполнении служебных обязанностей как должностное лицо.

Однако не получил от МВД должного ответа. "Внутренние инструкции МВД обязывают их проверять факты, приведенные в обращении. Однако не проверили факты и никакого решения не приняли", - отметил Литинский.

Он добавил, что МВД и Хатия Деканоидзе, которая была вовлечена в процесс в качестве третьего лица, могут обжаловать решение суда в течение 10 дней.

По словам Литинского, ни на одно из 5 судебных заседаний представители МВД или Нацполиции не являлись.

Старший преподаватель кафедры программирования Львовского университета Святослав Литинский уже несколько лет последовательно борется через суды за права украиноязычных потребителей товаров и услуг.

Ему удалось, скажем, выиграть иски против производителя стиральных машин Samsung, "ПриватБанка" и "Пузатой Хаты".

Он также стал первым украинцем, который через суд добился получения паспорта гражданина Украины без русскоязычного дубляжа.

Оксана Коваленко, УП