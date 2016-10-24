Путин на переговорах в Берлине понимал украинский язык, а пиво пил свое

Президент России Владимир Путин на встрече "нормандской четверки" в Берлине выражал недовольство, что Россию считают стороной конфликта на Донбассе.

О ходе переговоров пишет в понедельник Украинская правда в статье "Берлинское послесловие. С чем останется Украина после переговоров".

Как известно, переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы Франции Франсуа Олланда, украинского лидера Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина продолжались более 4 часов.

Когда через два с половиной часа с начала переговоров в зал начали заносить еду и вино, Порошенко от алкоголя отказался, Меркель и Олланд взяли по бокалу, а Путин заявил, что предпочитает пиво. Тогда по просьбе Меркель принесли любимое пиво российского президента - Padeberger.

Однако Путин попросил официанта, чтобы ему принесли бутылку пива, которую он привез с собой.

"Видимо, боялся, что его могут отравить", – считает собеседник УП.

Порошенко во время переговоров говорил на трех языках – преимущественно на украинском и русском. Путин иногда забывал одевать наушник, когда Порошенко говорил на украинском.

Он показательно воткнул наушник в ухо только тогда, когда на это обратил внимание в своей речи Порошенко.

Когда же украинский президент хотел напрямую обвинить российского президента, он обращался к нему на русском.

Меркель говорила по-немецки, хотя она прекрасно понимает русский язык, она лишь иногда использовала русские фразы, обращаясь к Путину.

По словам собеседников УП, сначала россияне отвергали любые предложения.

Олланд и Меркель несколько раз давали понять, что считают Россию стороной конфликта, и это раздражало Путина.

По завершении все лидеры встретились с прессой. Меркель общалась с журналистами вместе с Олландом. Порошенко дал брифинг в немецком посольстве. А российский президент сделал заявление для прессы на территории берлинского аэропорта Берлин-Тегель.



Путин был единственным, кто отказался отвечать на вопросы журналистов.



Позже в Кремле позже заявили, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в Берлине были конструктивными.



Подробнее о ходе переговоров можно прочитать здесь.

Украинская правда