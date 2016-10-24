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У Кремлі заявили, що на переговорах в Берліні ніхто не підвищував голос

Понеділок, 24 жовтня 2016, 13:53

У Кремлі заявили, що переговори лідерів "нормандської четвірки" в Берліні були конструктивними, ніхто не спілкувався на підвищених тонах.

Про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Жодної розмови на підвищених тонах не було. Безумовно, розмова була непростою, але в той же час досить діловою і досить конструктивною", – заявив він.

Представник Кремля заперечує інформацію про те, що президент України Петро Порошенко вимагав від російського лідера Володимира Путіна "припинити стріляти" на Донбасі.

Також за словами ТАСС, в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін "в цілому підтримав ідею про поліцейської місії ОБСЄ в Україні, однак у цих планів поки немає конкретного наповнення".

"На ідею такої місії дійсно президент Путін відреагував потенційною згодою, – заявив журналістам Пєсков. – Поки немає розуміння у ОБСЄ, як цю місію можна сформувати, де її розміщувати і так далі".

"Про це взагалі розмови не велися і не могли вестися, тому що це дуже предметна розмова, який залежить від безлічі обставин", – заявив представник Кремля.

У той же час, за даними "Української правди", російська сторона на переговорах у Берліні займала деструктивну позицію.

Переговори були місцями дуже емоційними і напруженими. Незважаючи на повідомлення в ЗМІ, президент Петро Порошенко стверджує, що жодного разу не підвищував голос під час розмови.

У той же час, він визнав, що звернувся до Путіна з закликом не стріляти в Донбасі.

Детальніше про перебіг переговорів можна прочитати в статті "Берлінська післямова. З чим залишиться Україна після переговорів".

Теми: Мінські угодиРосія
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