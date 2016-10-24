Путін на переговорах у Берліні розумів українську мову, а пиво пив своє

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні висловлював невдоволення, що Росію вважають стороною конфлікту на Донбасі.

Про перебіг переговорів пише в понеділок Українська правда в статті "Берлінська післямова. З чим залишиться Україна після переговорів".

Як відомо, переговори канцлера ФРН Ангели Меркель, глави Франції Франсуа Олланда, українського лідера Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна тривали більше 4 годин.

Коли через дві з половиною години з початку переговорів до зали почали заносити їжу та вино, Порошенко від алкоголю відмовився, Меркель і Олланд взяли по келиху, а Путін заявив, що надає перевагу пиву. Тоді на прохання Меркель принесли найулюбленіше пиво російського президента – Padeberger.

Однак Путін попросив офіціанта, щоб йому принесли пляшку пива, яку він привіз із собою.

"Мабуть, боявся, що його можуть отруїти", – вважає співрозмовник УП.

Порошенко під час переговорів говорив трьома мовами – переважно українською і російською. Путін іноді забував одягати навушник, коли Порошенко говорив українською.

Він показово встромив навушник у вухо лише тоді, коли на це звернув увагу у своїй промові Порошенко

Коли ж український президент хотів напряму звинуватити російського президента, він звертався до нього російською.

Меркель говорила німецькою, хоча вона чудово розуміє російську мову, вона лише інколи використовувала російські фрази, звертаючись до Путіна.

За словами співрозмовників, спочатку росіяни відкидали будь-які пропозиції.

Олланд і Меркель кілька разів давали зрозуміти, що вважають Росію стороною конфлікту, і це дратувало Путіна.

По завершенні всі лідери зустрілися із пресою. Меркель спілкувалася з журналістами разом з Олландом. Порошенко дав брифінг у німецькому посольстві. А російський президент зробив заяву для преси на території берлінського аеропорту Берлін-Тегель.

Путін був єдиний, хто відмовився відповідати на запитання журналістів.

Пізніше в Кремлі заявили, що переговори лідерів "нормандської четвірки" в Берліні були конструктивними.

Детальніше про перебіг переговорів можна прочитати тут.

Українська правда