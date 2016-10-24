У Путина назвали холодную войну "фактом жизни"
Экс-глава Администрации президента России, член Совета безопасности РФ Сергей Иванов считает, что холодная война уже является реальностью.
Об этом он заявил в интервью Financial Times.
При этом он выразил надежду, что до реальной войны дело не дойдет.
"Особенно, когда мы говорим о ядерном оружии и говорим о гипотетической возможности третьей мировой войны, я верю, что все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны. Но если мы говорим про холодную войну, информационную войну и пропагандистскую войну, это уже стало фактом жизни. Мы видим это ежедневно", – сказал он.
Иванов опроверг обвинения со стороны правительства США в том, что Россия стоит за взломом электронной почты Национального демократического комитета и заявил, что пока Вашингтон не предоставит конкретных доказательств, такие обвинения будут "пустыми заявлениями и пропагандой".
Он также опроверг желание Кремля видеть президентом США Дональда Трампа, заявив, что это "абсолютно неправда".
Иванов выразил надежду на более прагматичные отношения с следующим главой Белого дома.
"Мы готовы к этому. Мы просто должны подождать до завершения избирательной кампании. Мы должны подождать еще несколько недель, мы просто должны быть терпеливыми", – заявил он.
Олег Шанковский, УП
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