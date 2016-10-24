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У Путина назвали холодную войну "фактом жизни"

Понедельник, 24 октября 2016, 14:50

Экс-глава Администрации президента России, член Совета безопасности РФ Сергей Иванов считает, что холодная война уже является реальностью.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

При этом он выразил надежду, что до реальной войны дело не дойдет.

"Особенно, когда мы говорим о ядерном оружии и говорим о гипотетической возможности третьей мировой войны, я верю, что все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны. Но если мы говорим про холодную войну, информационную войну и пропагандистскую войну, это уже стало фактом жизни. Мы видим это ежедневно", – сказал он.

Иванов опроверг обвинения со стороны правительства США в том, что Россия стоит за взломом электронной почты Национального демократического комитета и заявил, что пока Вашингтон не предоставит конкретных доказательств, такие обвинения будут "пустыми заявлениями и пропагандой".

Он также опроверг желание Кремля видеть президентом США Дональда Трампа, заявив, что это "абсолютно неправда".

Иванов выразил надежду на более прагматичные отношения с следующим главой Белого дома.

"Мы готовы к этому. Мы просто должны подождать до завершения избирательной кампании. Мы должны подождать еще несколько недель, мы просто должны быть терпеливыми", – заявил он.

Олег Шанковский, УП

Темы: ПутинРосcияСШАвойна
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