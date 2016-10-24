Горбатюк: расследование дела Януковича оказалось под угрозой

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Понедельник, 24 октября 2016, 17:28

Начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что передача так называемого "Большого дела Януковича" в расследование вновь созданному департаменту несет угрозу доведению этих дел до конца.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде", комментируя сообщение ГПУ.

"Разрушение целостного департамента, который работает над расследованием преступлений Майдана – это прямой вред для этих производств", – сказал он.

Горбатюк добавил, что пока окончательно не решено, какие именно дела оставят его департамента, а какие передадут вновь созданному.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения руководства ГПУ, он заявил, что причин несколько. Одной из них Горбатюк назвал свое несогласие с существующей процедурой заочного судопроизводства, которая, по его словам, может позволить представителям бывшей власти избежать наказаний.

"Нынешний закон о специальном судопроизводстве не соответствует Конституции и европейским конвенциям. Он содержит правовые моменты, которые могут привести к разрушению производств и избеганию ответственности лицами, которые будут осуждены на основании этого закона", – считает прокурор.

По его словам, Верховная Рада должна исправить ошибки в этом законе, о чем он еще в августе написал докладную записку генпрокурору, однако до сих пор не получил на нее ответ.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли он после этой реорганизации работать над делами, которые останутся в его департаменте, Горбатюк сказал, что, скорее всего, продолжит.

Комментируя выговор, объявленный ему Луценко, Горбатюк заявил, что он был необоснованным, а заявленные в нем основания не соответствуют действительности. В частности, он назвал ложью обвинения в его адрес о том, что ни одно дело не было направлено в суд – по его словам, несколько дел уже находятся в суде.

Также он утверждает, что выговор был вынесен с грубым нарушением закона.

"Конфликт исключительно в моем нежелании выполнять незаконные указания", – уверяет прокурор.

В распоряжении УП также есть отдельные цитаты из жалобы Горбатюка на выговор Луценко, в которой он озвучивает свою позицию и утверждает, что обвинения в его адрес не имеют оснований.

"Все приведенные нарушения законодательства, ложная информация, откровенные передергивания и манипулирования фактами, указывают исключительно на желание любой ценой привлечь меня к ответственности как первый шаг к увольнению с должности и подтверждает отсутствие желания у руководства ГПУ по-настоящему вникать в состояние следствия в процессах о преступлениях во время Майдана, а также в отношении высокопоставленных чиновников", – в частности написал он.

Олег Шанковский, УП

Темы: Генпрокуратура Янукович
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IP: 93.72.20.---Yuriy Vologjaninov24.10.2016 18:04
Уважаемый С. Горбатюк!
Уже из этого материала очевидно, что ваша позиция правая, что позиция Ю. Луценко – пропорошенковская, проолигархическая, всё более объединяющая олигархию прежнюю и сегодняшнюю. Жизненный опыт людей свидетельствует о том,, что человек, поступающий принципиально, никогда не жалеет об этом в дальнейшем. Чистая совесть необходима уже для того, чтобы человек был здоров.
Жизнь найдёт способ отблагодарить вас. Вы никогда не пожалеете о своей принципиальной позиции.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук, автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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