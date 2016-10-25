Группа депутатов в Польше выразила протест против задержания Сущенко в РФ

72 просмотра
0
Вторник, 25 октября 2016, 09:40

Группа депутатов польского Сейма приняла заявление о преследовании в России корреспондента Укринформа Романа Сущенко и журналиста Радио Свобода в Крыму Николая Семены и призвали власти РФ немедленно их освободить.

Под заявлением, которое инициировал депутат Сейма Марцин Свенцицкий, подписались 15 членов нижней палаты парламента, передает Укринформ.

Подписи поставили депутаты РП от партий "Гражданская платформа", "Право и Справедливость", "Современная" и парламентской группы "Европейские демократы", передает корреспондент Укринформа в РП.

"Мы, парламентарии Речи Посполитой, протестуем против ареста властями Российской Федерации журналистов - корреспондента Украинского национального информационного агентства Укринформ во Франции и представителя крымской секции Радио Свобода Николая Семены", - говорится в заявлении.

В ней подчеркивается, что обстоятельства ареста указывают, что их преследуют за профессиональную журналистскую деятельность.

Отмечается, что журналистам выдвинуты  необоснованные уголовные обвинения, в частности о якобы шпионской деятельности. Депутаты отмечают, что эти действия свидетельствуют об "очевидном нарушении прав человека, свободы слова с целью запугивания журналистов".

"Призываем власти Российской Федерации немедленно освободить Романа Сущенко и Николая Семену, а также других граждан Украины, которые по политическим мотивам содержатся в российских тюрьмах и следственных изоляторах", - отмечают польские законодатели.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: 40 атак с применением минометов, Авдеевку обстреляли из артиллерии
СБУ допрашивала адвоката Онищенко по делу о сепаратизме
Нидерланды прорабатывают два варианта суда по MH17
Правозащитники призывают не допустить РФ в Совет ООН по правам человека
Все новости
Космос

Что интересного рассказать детям о Марсе

спорт

Как любитель будет представлять страну на Чемпионате мира