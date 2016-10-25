Група депутатів у Польщі висловили протест проти затримання Сущенка в РФ

Група депутатів польського Сейму прийняла заяву щодо переслідування в Росії кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка і журналіста Радіо Свобода у Криму Миколи Семени і закликали владу РФ негайно їх звільнити.

Під заявою, яку ініціював депутат Сейму Марцін Свенціцький, підписалося 15 членів нижньої палати парламенту, передає Укрінформ.

Підписи поставили депутати РП від партій "Громадянська платформа", "Право і Справедливість", "Cучасна" та парламентської групи "Європейські демократи", інформує кореспондент Укрінформу в РП.

"Ми, парламентарії Речі Посполитої, протестуємо проти арешту владою Російської Федерації журналістів – кореспондента Українського національного інформаційного агентства Укрінформ у Франції і представника кримської секції Радіо Свобода Миколи Семени",- йдеться в заяві.

У ній підкреслюється, що обставини арешту вказують, що їх переслідують за професійну журналістську діяльність.

Зазначається, що журналістам поставлено необгрунтовані кримінальні обвинувачення, зокрема про нібито шпигунську діяльність. Депутати наголошують, що ці дії свідчать про "очевидне порушення прав людини, свободи слова і мають на меті залякування журналістів".

"Закликаємо владу Російської Федерації негайно звільнити Романа Сущенка і Миколу Семену, а також й інших громадян України, які за політичними мотивами утримуються в російських тюрмах та слідчих ізоляторах",- наголошують польські законодавці.