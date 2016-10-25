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Группа депутатов в Польше выразила протест против задержания Сущенко в РФ

Вторник, 25 октября 2016, 09:40

Группа депутатов польского Сейма приняла заявление о преследовании в России корреспондента Укринформа Романа Сущенко и журналиста Радио Свобода в Крыму Николая Семены и призвали власти РФ немедленно их освободить.

Под заявлением, которое инициировал депутат Сейма Марцин Свенцицкий, подписались 15 членов нижней палаты парламента, передает Укринформ.

Подписи поставили депутаты РП от партий "Гражданская платформа", "Право и Справедливость", "Современная" и парламентской группы "Европейские демократы", передает корреспондент Укринформа в РП.

"Мы, парламентарии Речи Посполитой, протестуем против ареста властями Российской Федерации журналистов - корреспондента Украинского национального информационного агентства Укринформ во Франции и представителя крымской секции Радио Свобода Николая Семены", - говорится в заявлении.

В ней подчеркивается, что обстоятельства ареста указывают, что их преследуют за профессиональную журналистскую деятельность.

Отмечается, что журналистам выдвинуты  необоснованные уголовные обвинения, в частности о якобы шпионской деятельности. Депутаты отмечают, что эти действия свидетельствуют об "очевидном нарушении прав человека, свободы слова с целью запугивания журналистов".

"Призываем власти Российской Федерации немедленно освободить Романа Сущенко и Николая Семену, а также других граждан Украины, которые по политическим мотивам содержатся в российских тюрьмах и следственных изоляторах", - отмечают польские законодатели.

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