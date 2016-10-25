Российский МИД считает, что Киев должен "прекратить политический фарс"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия, рассчитывает, что страны нормандского формата убедят Киев "отказаться от политического фарса и заняться делом".

Об этом он заявил в своем выступлении на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса во вторник.

"Кризис на Украине пытаются использовать для достижения собственных геополитических не интересов, не считаясь с принципом равной неделимой безопасности, что лишь усугубляет и без того непростую ситуацию на нашем общем континенте", – заявил Лавров.

По его словам, "Россия последовательно добивается политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского кризиса на основе честного всеобъемлющего выполнения минских договоренностей".

"Для этого, как вновь мы убедились на недавней встрече в Берлине в нормандском формате, Киев должен последовательно пройти свою часть пути: законодательно закрепить особый статус Донбасса, провести конституционную реформу, амнистию, организовать местные выборы", – сказал Лавров.

"Рассчитываем, что наши западные партнёры по нормандскому формату убедят Киев заняться делом и прекратить разыгрывать политический фарс", – добавил он.

Глава российского МИД вновь подчеркнул, что Россия не считает себя стороной, которая должна выполнять "минские соглашения":



"Работая над урегулированием украинского кризиса и сирийского кризиса, мы не можем отделаться от впечатления, что и в том и в другом случае применяется одна и та же логика. Вот на Украине произошел переворот – виновата Россия, поэтому минские договоренности, которые должен выполнить Киев, должны стать критерием снятия санкций из России", – сказал Лавров.



"По Сирии мы с американцами договорились на очень солидной основе, в деталях. Договоренности приняты – американцы из них вышли. Опять же обвинили нас, что не прекращаются боевые действия", – добавил он.



Говоря о ЕС Лавров сказал, что "политика диктата стала заразной".



"Вслед за американцами, которые уже отвыкли опираться на дипломатические методы и как только что-то получается не по их задумке, сразу хватаются за санкционный инструментарий. И к сожалению ЕС идет тем же путем", – сказал он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на встрече "нормандской четверки" в Берлине выражал недовольство, что Россию считают стороной конфликта на Донбассе.

О ходе последних переговоров в "нормандском формате" можно прочиать в статье Украинской правды "Берлинское послесловие. С чем останется Украина после переговоров".

Валентина Романенко, Александр Шумилин УП