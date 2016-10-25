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Російський МЗС вважає, що Київ має "припинити політичний фарс"

Вівторок, 25 жовтня 2016, 12:13

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія, розраховує, що країни нормандського формату переконають Київ "відмовитися від політичного фарсу і зайнятися ділом".

Про це він заявив у своєму виступі на зустрічі з Асоціацією європейського бізнесу у вівторок.

"Кризу в Україні намагаються використовувати для досягнення власних геополітичних інтересів, не зважаючи на принципи рівної неподільної безпеки, що лише погіршує і без того непросту ситуацію на нашому спільному континенті", – заявив Лавров.

За його словами, "Росія послідовно домагається політико-дипломатичного врегулювання внутрішньоукраїнської кризи на основі чесного всеосяжного виконання мінських домовленостей".

"Для цього, як знову ми переконалися на нещодавній зустрічі в Берліні в нормандському форматі, Київ повинен послідовно пройти свою частину шляху: законодавчо закріпити особливий статус Донбасу, провести конституційну реформу, амністію, організувати місцеві вибори", – сказав Лавров.

"Розраховуємо, що наші західні партнери по нормандського формату переконають Київ зайнятися справами і припинити розігрувати політичний фарс", – додав він.

Глава російського МЗС знову наголосив, що Росія не вважає себе стороною, яка має виконувати "мінські угоди":

"Працюючи над врегулюванням української кризи і сирійської кризи, ми не можемо позбутися враження, що і в тому, і в іншому випадку застосовується одна і та ж логіка. От, на Україні відбувся переворот – винувата Росія, тому мінські домовленості, які повинен виконати Київ, повинні стати критерієм зняття санкцій з Росії", – сказав Лавров.

"По Сирії ми з американцями домовилися на дуже солідній основі, в деталях. Домовленості прийняті – американці з них вийшли. Знову ж таки, звинуватили нас, що не припиняються бойові дії", – додав він.

Говорячи про ЄС, Лавров сказав, що "політика диктату стала заразною".

"Вслід за американцями, які вже відвикли спиратися на дипломатичні методи, і тільки-но щось виходить не по їх задумці, одразу хапаються за санкційні інструментарій. І на превеликий жаль, ЄС йде тим же шляхом", – сказав він.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін на зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні висловлював невдоволення, що Росію вважають стороною конфлікту на Донбасі.

Про перебіг переговорів можна детальніше прочитати в статті Української правди "Берлінська післямова. З чим залишиться Україна після переговорів".

Валентина Романенко, Олександр Шумілін, УП

Теми: РосіяМінські угоди
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