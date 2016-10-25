За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 6 украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но 6 воинов получили ранения", – сказал полковник.
Лысенко уточнил, что 1 военный получил ранения в Песчаном, еще 1 – в Авдеевке, трое получили ранения в Марьинке в результате вражеских обстрелов, еще один боец пострадал в результате подрыва на взрывном устройстве в Водяном.
По словам полковника, на луганском направлении наблюдается тенденция к снижению активности противника.
На донецком – обстановка, наоборот обострилась. Оккупанты нарушили режим тишины в 3 "горячих точках" – Луганском, Зайцево и Авдеевке.
"На мариупольском – ситуация неизменна: продолжаются боевые действия в Марьинском районе, Гранитном и участке фронта Павлополь - Широкино. Противник, как и раньше, активно применяет минометы. На южных рубежах украинские войска открывали ответный огонь", – отметил спикер АТО.
В Новоазовском районе Донецкой области противник организовал 4 полета БПЛА.
Валентина Романенко, УП
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