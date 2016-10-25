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За добу в зоні АТО поранено 6 бійців – штаб

Вівторок, 25 жовтня 2016, 12:41

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, але 6 воїнів отримали поранення", – сказав полковник.

Лисенко уточнив, що 1 військовий отримав поранення в Піщаному, ще 1 – в Авдіївці, троє зазнали поранень в Мар'їнці внаслідок ворожих обстрілів, ще один боєць постраждав внаслідок підриву на вибуховому пристрої у Водяному.

За словами полковника, на луганському напрямку спостерігається тенденція до зниження активності противника.

На донецькому обстановка, навпаки загострилася. Окупанти порушили режим тиші у 3 "гарячих точках" – Луганському, Зайцевому та Авдіївці.

"На маріупольському – ситуація незмінна: тривають бойові дії у Мар’їнському районі, Гранітному та ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Противник, як і раніше, активно застосовує міномети. На південних рубежах українські війська відкривали вогонь у відповідь", – зазначив речник АТО.

В Новоазовському районі Донецької області противник організував 4 польоти БПЛА.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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