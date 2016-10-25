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За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб

Вторник, 25 октября 2016, 12:41

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 6 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но 6 воинов получили ранения", – сказал полковник.

Лысенко уточнил, что 1 военный получил ранения в Песчаном, еще 1 – в Авдеевке, трое получили ранения в Марьинке в результате вражеских обстрелов, еще один боец пострадал в результате подрыва на взрывном устройстве в Водяном.

По словам полковника, на луганском направлении наблюдается тенденция к снижению активности противника.

На донецком – обстановка, наоборот обострилась. Оккупанты нарушили режим тишины в 3 "горячих точках" – Луганском, Зайцево и Авдеевке.

"На мариупольском – ситуация неизменна: продолжаются боевые действия в Марьинском районе, Гранитном и участке фронта Павлополь - Широкино. Противник, как и раньше, активно применяет минометы. На южных рубежах украинские войска открывали ответный огонь", – отметил спикер АТО.

В Новоазовском районе Донецкой области противник организовал 4 полета БПЛА.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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