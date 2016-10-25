Львовский облсовет выселил Российский культурный центр

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Вторник, 25 октября 2016, 19:47

Львовский облсовет выселит Русский культурный центр во Львове с коммунального помещения.

Такое решение приняли во время сессии облсовета 25 октября, пишет Zaxid.net

Речь идет о помещении на улице Короленко, 1а.

В тексте решения указывается, что это помещение вернут в собственность коммунального учреждения "Недвижимость и имущество", отремонтируют и после этого сдадут в аренду организациям, осуществляющим деятельность, связанную с АТЕ.

Текст решения депутатам предложила временная контрольная комиссия, которая от января 2016 изучала этот вопрос.

"Провести обследование здания по адресу ул. Короленко, 1а по объему ремонтных работ, которые должны быть осуществлены для приведения ее в надлежащее состояние, и предусмотреть в областном бюджете соответствующие средства... Обеспечить проведение конкурса на право аренды этих помещений, установив целевое использование объекта - размещение общественных организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с АТО", - говорится в тексте решения Львовского областного совета.

Указанное помещение с октября 1990 на льготных условиях арендует общественная организация Общество друзей русской и украинской культур им. А. Пушкина.

На официальной странице РКЦ указано, что в 1999 году тогдашний мэр Львова Василий Куйбида установил символическую арендную плату 5 грн в месяц.

После того, как возможность выселения Российского культурного центра обсудили на заседании депутатской комиссии коммунального имущества, представители русского сообщества в Львове обратились к президенту Петра Порошенко за защитой от "произвола депутатов и чиновников Львовщины".

Соответствующее письмо на русском языке прислали также городскому председателю Львова Андрею Садовому, председателю ЛОГА Олегу Синютке и голове Львовского облсовета Александру Ганущина.

Темы: Львов Росcия культура
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IP: 82.145.222.---Антиимперия25.10.2016 20:23
Выгнать врагов давно пора. Не простительно терпеть их с 2014г.
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