Портал НАПК перегружен, уже подано 42 тысячи деклараций

00
0
Среда, 26 октября 2016, 15:55

Сайт портала Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не выдерживает количества запросов.

Об этом сообщила его председатель Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

"Реестр на портале nazk.gov.ua не выдерживает огромное количество запросов. Система, которую компания-разработчик "Миранда" создала по заказу ПРООН и которая была передана в НАПК в июле этого года", – пишет она.

По словам Корчак, несмотря на многочисленные технические перегрузки система уже содержит в совокупности почти 42 тысяч деклараций.

Работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличение вычислительной мощности серверного оборудования на сегодня выполняет администратор системы е-декларирования – государственное предприятие "Украинские специальные системы", пишет она.

Корчак отмечает, что "привычка многих украинцев откладывать на последнюю минуту стала испытанием для них самих".

Украинская правда

Темы: НАПК декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сайт НАПК не выдерживает нагрузок и периодически падает 25 октября 2016, 17:58
Тымчук заявляет, что его e-декларация не отправляется в систему 21 октября 2016, 09:23
НАПК отказалось от внесения изменений в формы е-декларирования 20 октября 2016, 16:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Верховный суд оставил в силе приговоры Карпюку и Клыху
НАПК собирает срочное заседание из-за проблем е-декларирования
Горбатюк: применять заочное расследования до 12 ноября нельзя
Кернес получает деньги в компании, которая выигрывает подряды в мэрии
Все новости
Made in Ukraine

Теплі речі від українських виробників

Исследование

Кристофера Марлоу признали одним из соавторов Шекспира