Портал НАПК перегружен, уже подано 42 тысячи деклараций
Сайт портала Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не выдерживает количества запросов.
Об этом сообщила его председатель Наталья Корчак на своей странице в Facebook.
"Реестр на портале nazk.gov.ua не выдерживает огромное количество запросов. Система, которую компания-разработчик "Миранда" создала по заказу ПРООН и которая была передана в НАПК в июле этого года", – пишет она.
По словам Корчак, несмотря на многочисленные технические перегрузки система уже содержит в совокупности почти 42 тысяч деклараций.
Работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличение вычислительной мощности серверного оборудования на сегодня выполняет администратор системы е-декларирования – государственное предприятие "Украинские специальные системы", пишет она.
Корчак отмечает, что "привычка многих украинцев откладывать на последнюю минуту стала испытанием для них самих".
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.