Портал НАПК перегружен, уже подано 42 тысячи деклараций

Сайт портала Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не выдерживает количества запросов.



Об этом сообщила его председатель Наталья Корчак на своей странице в Facebook.



"Реестр на портале nazk.gov.ua не выдерживает огромное количество запросов. Система, которую компания-разработчик "Миранда" создала по заказу ПРООН и которая была передана в НАПК в июле этого года", – пишет она.



По словам Корчак, несмотря на многочисленные технические перегрузки система уже содержит в совокупности почти 42 тысяч деклараций.



Работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличение вычислительной мощности серверного оборудования на сегодня выполняет администратор системы е-декларирования – государственное предприятие "Украинские специальные системы", пишет она.



Корчак отмечает, что "привычка многих украинцев откладывать на последнюю минуту стала испытанием для них самих".



Украинская правда