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Портал НАПК перегружен, уже подано 42 тысячи деклараций

Среда, 26 октября 2016, 15:55

Сайт портала Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не выдерживает количества запросов.

Об этом сообщила его председатель Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

"Реестр на портале nazk.gov.ua не выдерживает огромное количество запросов. Система, которую компания-разработчик "Миранда" создала по заказу ПРООН и которая была передана в НАПК в июле этого года", – пишет она.

По словам Корчак, несмотря на многочисленные технические перегрузки система уже содержит в совокупности почти 42 тысяч деклараций.

Работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличение вычислительной мощности серверного оборудования на сегодня выполняет администратор системы е-декларирования – государственное предприятие "Украинские специальные системы", пишет она.

Корчак отмечает, что "привычка многих украинцев откладывать на последнюю минуту стала испытанием для них самих".

Украинская правда

Темы: НАПКдекларации
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