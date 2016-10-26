Портал НАЗК перевантажений, вже подано 42 тисячі декларацій

Сайт порталу Національного агентства з питань запобігання корупції не витримує кількості запитів.

Про це повідомила його голова Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

"Реєстр на порталі nazk.gov.ua не витримує величезну кількість запитів. Система, яку компанія-розробник "Міранда" створила на замовлення ПРООН і яка була передана до НАЗК у липні цього року", – пише вона.

За словами Корчак, попри численні технічні перевантаження наразі система містить у сукупності майже 42 тисяч декларацій.

Роботи з розширення пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання на сьогодні виконує адміністратор системи е-декларування – державне підприємство "Українські спеціальні системи", зазначає вона.

Корчак зазначає, що "звичка багатьох українців відкладати на останню хвилину стала випробуванням для них же самих".

Українська правда