Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Портал НАЗК перевантажений, вже подано 42 тисячі декларацій

Середа, 26 жовтня 2016, 15:55

Сайт порталу Національного агентства з питань запобігання корупції не витримує кількості запитів.

Про це повідомила його голова Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

"Реєстр на порталі nazk.gov.ua не витримує величезну кількість запитів. Система, яку компанія-розробник "Міранда" створила на замовлення ПРООН і яка була передана до НАЗК у липні цього року", – пише вона.

За словами Корчак, попри численні технічні перевантаження наразі система містить у сукупності майже 42 тисяч декларацій.

Роботи з розширення пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання на сьогодні виконує адміністратор системи е-декларування – державне підприємство "Українські спеціальні системи", зазначає вона.

Корчак зазначає, що "звичка багатьох українців відкладати на останню хвилину стала випробуванням для них же самих".

Українська правда

Теми: НАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
НАЗК
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
Останні новини
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: