Путин: Фабрика "Рошен" продолжает работать в России, хотя и имеет проблемы

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Четверг, 27 октября 2016, 19:32

Президент России Владимир Путин заявляет, что фабрика "Рошен" в Липецкой области, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, продолжает работать, несмотря на определенные трудности.

Об этом он сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Там есть некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС, и судебные органы ввели определенные ограничительные меры, но фабрика работает, работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль", - заявил Путин.

Как подчеркнул глава российского государства, "нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом ее за границу".

Напомним, президент Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

В январе 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.

Интерфакс-Украина

Темы: Путин Росcия Порошенко
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Комментарии — 8
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IP: 194.165.46.---Бодро27.10.2016 20:48
Иван Грозній:
Порошенко- убийца и предатель собственного народа
ти сплутав фамілії, путін не так пишеться
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IP: 194.165.46.---Бодро27.10.2016 20:47
Якщо путін погрожує Порошенку, значить наш президент, хоча я й за нього не голосував, усе робить правильно і наскільки я розумію фабрику він відкривав у росії - це уже вона потім перетворилася у мордор.
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IP: 93.72.70.---dorosh27.10.2016 20:44
А її власник проблем не має, сказав же Лещенко, що на нових виборах президентом буде Луценко. Зараз на кожному розі магазини рошен, а тоді будуть - луцен.
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай27.10.2016 20:37
При владі, яку собі купили для самолюбування, зараз не державні діячі, а торгаші і бариги
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IP: 37.229.26.---Иван Грозній27.10.2016 20:03
Порошенко- убийца и предатель собственного народа
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