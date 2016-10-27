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Путин: Фабрика "Рошен" продолжает работать в России, хотя и имеет проблемы

Четверг, 27 октября 2016, 19:32

Президент России Владимир Путин заявляет, что фабрика "Рошен" в Липецкой области, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, продолжает работать, несмотря на определенные трудности.

Об этом он сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Там есть некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС, и судебные органы ввели определенные ограничительные меры, но фабрика работает, работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль", - заявил Путин.

Как подчеркнул глава российского государства, "нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом ее за границу".

Напомним, президент Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

В январе 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.

Интерфакс-Украина

Темы: ПутинРосcияПорошенко
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