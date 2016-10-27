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Путін: Фабрика "Рошен" продовжує працювати в Росії, хоч і має проблеми

Четвер, 27 жовтня 2016, 19:32

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Про це він сказав на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

"Там є певні проблеми, пов'язані з неповерненням ПДВ, і судові органи ввели певні обмежувальні заходи, але фабрика працює, працює ритмічно, виплачує зарплату, отримує прибуток", - зазначив Путін.

Як наголосив глава російської держави, "немає ніяких обмежень, пов'язаних із використанням цього прибутку, зокрема і з переведенням його за кордон".

Нагадаємо, президент Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.

У січні 2016 року Петро Порошенко заявив, що передав свою частку "Рошен" у незалежний "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.

Інтерфакс-Україна

Теми: ПутінРосіяПорошенко
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