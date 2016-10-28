Полиция говорит, что предупредила теракт в Лисичанске

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Пятница, 28 октября 2016, 15:12

На железнодорожном вокзале Лисичанска Луганской полиция обнаружила тротиловые шашки и открыла дело о теракте.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр полиции Луганской области.

Отмечается, что 28 октября в Лисичанский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что на железнодорожном вокзале города в мусорной урне находится подозрительный предмет.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством Лисичанского отдела полиции, взрывотехники, кинологи, патрульная полиция, БПСПОП "Скиф" ГУНП в Запорожской области и сотрудники ГСЧС.

 

Персонал железнодорожного вокзала и граждане, находившиеся в помещениях вокзала, были эвакуированы.

Перед центральным входом здания железнодорожного вокзала в урне служебная собака обнаружила взрывной предмет.

 

С места происшествия были изъяты три тротиловые шашки.

 

Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ. Данный факт внесен в Единый реестр и квалифицирован как покушение на совершение террористического акта.

В настоящее время работа железнодорожного вокзала возобновлена.

Украинская правда

Темы: терроризм Луганская область
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