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Поліція каже, що запобігла теракту у Лисичанську

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 15:12

На залізничному вокзалі Лисичанська на Луганщині поліція виявила тротилові шашки і відкрила справу про теракт.

Про це інформує в п'ятницю прес-центр поліції Луганської області.

Зазначається, що 28 жовтня до Лисичанського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на залізничному вокзалі міста в сміттєвій урні знаходиться підозрілий предмет.

 

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи на чолі з керівництвом Лисичанського відділу поліції, вибухотехніки, кінологи, патрульна поліція, БПСПОП "Скіф" ГУНП в Запорізькій області та співробітники ДСНС.

Персонал залізничного вокзалу та громадян, які знаходилися в приміщеннях вокзалу було евакуйовано.

Перед центральним входом будівлі залізничного вокзалу в урні службова собака виявила вибуховий предмет.

 

З місця події вилучено три тротилові шашки.

Вилучене спрямовано на дослідження до НДЕКЦ. Даний факт внесено до ЄРДР та кваліфіковано як замах на скоєння терористичного акту.

На даний час робота залізничного вокзалу поновлена.

Українська правда

Теми: тероризмЛуганська область
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