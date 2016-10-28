Полиция говорит, что предупредила теракт в Лисичанске

На железнодорожном вокзале Лисичанска Луганской полиция обнаружила тротиловые шашки и открыла дело о теракте.



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр полиции Луганской области.



Отмечается, что 28 октября в Лисичанский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что на железнодорожном вокзале города в мусорной урне находится подозрительный предмет.



На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством Лисичанского отдела полиции, взрывотехники, кинологи, патрульная полиция, БПСПОП "Скиф" ГУНП в Запорожской области и сотрудники ГСЧС.

Персонал железнодорожного вокзала и граждане, находившиеся в помещениях вокзала, были эвакуированы.



Перед центральным входом здания железнодорожного вокзала в урне служебная собака обнаружила взрывной предмет.

С места происшествия были изъяты три тротиловые шашки.

Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ. Данный факт внесен в Единый реестр и квалифицирован как покушение на совершение террористического акта.



В настоящее время работа железнодорожного вокзала возобновлена.



Украинская правда