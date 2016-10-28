Журналисты УП требуют объяснить, кто и зачем их прослушивает

Журналисты "Украинской правды" требуют президента и силовиков объяснить, для чего осуществлялось прослушивание работников издания в течение года.

Об этом говорится в статье Уши власти. Как следят за работой журналистов УП.

В статье отмечается, что в распоряжение редакции попали отчеты следователей относительно разговоров сотрудников издания начиная с октября 2015 года.

Отметим, что отчеты подавались по разговорам, которые осуществлялись как по телефону, так и через интернет-мессенджеры. Они содержали информацию о намерениях и планах журналистов, материалах, которые готовились к публикации.

"Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов - но и политиков", - говорится в статье.

Как сказано в статье, эту информацию подтвердили многие сотрудники АП и люди из близкого окружения Порошенко.

Журналисты просят президента, председателя СБУ, главу МВД, председателя Нацполиции отреагировать на сведения, изложенные в материале.

"Мы хотим знать - кто, с какой целью и каким образом прослушивал журналистов" Украинской правды "в течение последнего года", - говорится в публикации.

Украинская правда