Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома" к газопроводу в обход Украины

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Суббота, 29 октября 2016, 03:17

Еврокомиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Об этом пишет Reuters.

Решение позволит "Газпрому" транспортировать от 7,7 до 10,2 дополнительных миллиардов кубометров газа в Евросоюз по территории Германии.

Также, согласно принятому решению, от 10 до 20 процентов мощности газопровода OPAL должно быть зарезервировано для других поставщиков газа, но если на них не будет спроса, "Газпром" сможет использовать и их. Ранее для конкурентов "Газпрома" предлагалось от 4 до 8 процентов мощности.

Темы: газ Газпром Росcия Германия
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IP: 188.43.30.---Валерий Дубровный29.10.2016 04:28
Понимая,что в хранилищах Украины закачено газа меньше чем требуется чтобы пережить зиму,и в случае морозов зимой, Украина может начать незаконный отбор газа,Европа решила подстраховаться.
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