Матиос в прошлом году получил в подарок от жены больше, чем заработал

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Суббота, 29 октября 2016, 19:13

Замгенпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос владеет дачным и земельным участками в Киеве и частью квартиры, а его супруга является бенефициаром ряда компаний, получила дивиденды на сумму более 32 млн грн.

В электронной декларации Матиоса, размещенной в Едином госреестре лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, значится, что главному военному прокурору принадлежат дачный участок площадью 182,6 кв.м, земельный участок в Киеве 606 кв.м и земучасток под Киевом площадью 965 кв.м. Главный военный прокурор является на четверть собственником квартиры в Киеве площадью 100 кв.м.

В то же время супруга Матиоса Ирина Барах владеет земельным участком площадью 138480 кв.м в Макаровском районе Киевской области, в ее собственности находится квартира в Херсоне площадью 82,5 кв.м и офис в 115,2 кв.м, квартира в Киеве площадью 131 кв.м, земельный участок в 3100 кв.м в Обуховском районе.

Супруга главного военного прокурора является бенефициаром ряда компаний: "Полиэкспо", "Ампир", "Таврийская перспектива", "Зерно Таврии", "Сан и Сан Мариуполь ЛТД", юридической компании "Авеллум Легас" и компании по управлению активами "Профит – Актив".

Доходы жены Матиоса только в дивидендах от "Полиэкспо" и "Ампир" превысили 32 млн грн.

Зарплата заместителя генпрокурора, указанная им в декларации, составила 410 тыс. 877 грн. В подарок от супруги в неденежной форме Матиос получил 432 тыс. грн.

Заместителю генпрокурора, согласно его декларации, принадлежит автомобиль "Шевроле Лачетти" 2005 года выпуска, а его супруге – Nissan X-Trail 2008 года, грузовой автомобиль ЗИЛ и прицеп.

Среди задекларированного имущества супруги Матиоса – часы Franck Muller и Chopard, соболиная шуба от Valentino, норковая шуба от Fendi, кольцо от Cartier, коллекция статуэток Maissen и Llardo.

Главному военному прокурору принадлежат часы от Vacheron, Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Rolex.

На имя супруги Матиоса на счетах в различных банках значатся: 840 тыс. грн, 135 тыс. грн, $250 тыс., EUR10 тыс., наличными в банках - $525 тыс, EUR25 тыс. Также в декларации указывается, что Барах взяла кредит на сумму более 2 млн грн, а одолжила третьим лицам более 21 млн грн.

У Матиоса, как значится в декларации, на счету в банке 81 тыс. 577 грн.

Интерфакс-Украина

Темы: Матиос декларация
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IP: 79.135.193.---MM229.10.2016 20:59
На початку 2000-х був прокурором Херсонської обл.
Саме за ці чотири роки його дружина дивним чином перетворилася з звичайної жінки на багатющу бізнес-леді. Яка володіє в цій області безліччю підприємств.
Україна ж – країна див, чи не так..?
Ми всі це добре знаємо.
Саме таких “прокурворів” дуже любить Пеця Порошенко.
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IP: 94.231.178.---навроцький29.10.2016 20:38
Ух и жиголо прокурор Матиос.
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