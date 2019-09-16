Чумак отменил постановление Матиоса о "засекречивании" деклараций военных прокуроров

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Понедельник, 16 сентября 2019, 16:26

Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил решение своего предшественника Анатолия Матиоса, из-за которого декларации военных прокуроров изъяли из публичного доступа.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры, Центр противодействия коррупции

Дословно ГПУ: "Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте НАПК".

Детали: Чумак отменил постановление Матиос от 31 марта 2017 года, которое обеспечивало конфиденциальнось данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Отмечается, что тогда из реестра НАПК исчезло 72 декларации военных прокуроров, а сейчас их вдвое больше, потому что они еще должны были подать ежегодные декларации за 2018.

Матиос и ГПУ объясняли решение о сокрытии деклараций угрозой из-за конфликта с Россией.

Напомним:

  • 14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиоса.
  • Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.
  • Центр противодействия коррупции обжаловал постановление Матиоса и решение НАПК.
  • Однако, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров.

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Темы: Матиос прокуратура Рябошапка Луценко декларации


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