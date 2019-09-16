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Чумак отменил постановление Матиоса о "засекречивании" деклараций военных прокуроров

Понедельник, 16 сентября 2019, 16:26
Чумак отменил постановление Матиоса о засекречивании деклараций военных прокуроров

Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил решение своего предшественника Анатолия Матиоса, из-за которого декларации военных прокуроров изъяли из публичного доступа.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры, Центр противодействия коррупции

Дословно ГПУ: "Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте НАПК".

Детали: Чумак отменил постановление Матиос от 31 марта 2017 года, которое обеспечивало конфиденциальнось данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Отмечается, что тогда из реестра НАПК исчезло 72 декларации военных прокуроров, а сейчас их вдвое больше, потому что они еще должны были подать ежегодные декларации за 2018.

Матиос и ГПУ объясняли решение о сокрытии деклараций угрозой из-за конфликта с Россией.

После получения решения Чумака НАПК должно обнародовать декларации военных прокуроров.

Также общество не имеет доступа к декларациям чиновников Службы безопасности Украины. В частности, назначенный президентом глава СБУ Иван Баканов, сказал, что закон не обязывает его подавать декларацию, поэтому он этого делать не будет.

Декларации руководства СБУ не публикуются для общественности, но они есть в Службе безопасности.

Напомним:

  • 14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиоса.
  • Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.
  • Центр противодействия коррупции обжаловал постановление Матиоса и решение НАПК.
  • Однако, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров. Апелляционный суд жалобу ЦПК также отклонил.
  • 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
  • Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
  • 29 августа президент Владимир Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

Знать больше: Ликвидировать нельзя реформировать. Что не так с прокуратурой Матиоса

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"Украинская правда" в Threads

Темы: МатиоспрокуратураРябошапкаЛуценкодекларации
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