Матіос минулого року отримав у подарунок від дружини більше, ніж заробив

Заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос володіє дачною і земельною ділянками в Києві та частиною квартири, а його дружина є бенефіціаром ряду компаній, отримала дивіденди на суму понад 32 млн грн.

В електронній декларації Матіоса, розміщеній в Єдиному держреєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, значиться, що головному військовому прокурору належать дачну ділянка площею 182,6 кв.м, земельна ділянка в Києві 606 кв.м і земельна ділянка під Києвом площею 965 кв.м. Головний військовий прокурор є на чверть власником квартири в Києві площею 100 кв.м.

Водночас дружина Матіоса Ірина Барах володіє земельною ділянкою площею 138480 кв.м в Макарівському районі Київської області, в її власності знаходиться квартира в Херсоні площею 82,5 кв.м та офіс на 115,2 кв.м, квартира в Києві площею 131 кв.м, земельна ділянка 3100 кв.м в Обухівському районі.

Дружина головного військового прокурора є бенефіціаром ряду компаній: "Поліекспо", "Ампір", "Таврійська перспектива", "Зерно Таврії", "Сан і Сан Маріуполь ЛТД", юридичної компанії "Авеллум Легас" і компанії з управління активами "Профіт - Актив".

Доходи дружини Матіоса тільки в дивідендах від "Поліекспо" і "Ампір" перевищили 32 млн грн.

Зарплата заступника генпрокурора, вказана ним у декларації, склала 410 тис. 877 грн. У подарунок від дружини в негрошовій формі Матіос отримав 432 тис. грн.

Заступнику генпрокурора, згідно з його декларацією, належить автомобіль "Шевроле Лачетті" 2005 року випуску, а його дружині - Nissan X-Trail 2008 року, вантажний автомобіль ЗІЛ і причіп.

Серед задекларованого майна дружини Матіоса - годинник Franck Muller і Chopard, соболина шуба від Valentino, норкова шуба від Fendi, кільце від Cartier, колекція статуеток Maissen і Llardo.

Головному військовому прокурору належать годинники від Vacheron, Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Rolex.

На ім'я дружини Матіоса на рахунках в різних банках вказано: 840 тис. грн, 135 тис. грн, $250 тис., EUR10 тис., готівкою в банках - $525 тис, EUR25 тис. Також в декларації вказується, що Барах взяла кредит на суму більше 2 млн грн, а позичила третім особам понад 21 млн грн.

У Матіоса, як вказано в декларації, на рахунку в банку 81 тис. 577 грн.

Інтерфакс-Україна