У Москві не оцінили нову емблему української розвідки

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін назвав нову емблему української розвідки "дебільною" та натякнув на зв'язок гасла "Україна понад усе" з Німечиною 30-х років.

Відповідні оцінки Рогозін дав у своєму Твіттері.

Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков https://t.co/oPN6WEl00A pic.twitter.com/VQxZhFvSIf — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 29, 2016

А вот эта надпись сверху - прямой перевод с немецкого. Ничего и никого не напоминает? pic.twitter.com/3Pyrjq7Swo — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 29, 2016

Емблема військової розвідки України, на якій зображено сову з мечем, який спирається на зображення географічної карти Росії, була представлена на офіційному сайті президента Петра Порошенка 24 жовтня.

Територію Росії на емблемі виділено сірим кольором, зверху написано назву служби, знизу - вислів на латині "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрий буде панувати над зірками").

Російські прокремлівські ЗМІ у своїх публікаціях щодо нової емблеми вказали на антиросійський посил у її зображенні.

"Над емблемою - девіз "Украiна понад усе!". Пам'ятається, таке вже було в історії і відносно недавній, "Deutschland über alles" (Німеччина понад усе), саме це виспівували гітлерівці", - заявили у провладному виданні "КП".

Разом з тим, як пише "Эхо Москвы", голова комітету ради федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що в емблемі з совою "сконцентровано усю суть української політики щодо Росії".

Депутат Держдуми Віталій Мілонов назвав емблему "військовим викликом", пише Gordon.ua.

"...Тут необхідно вимагати чітких пояснень. Тому що, по суті справи, на сьогоднішній день це оголошення війни. Це військовий виклик в наш бік", – заявив Мілонов, зазначає Укрінформ.

Українська правда