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В Москве не оценили новую эмблему украинской разведки

Суббота, 29 октября 2016, 19:55

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал новую эмблему украинской разведки "дебильной" и намекнул на связь девиза "Україна понад усе" с Германией 30-х годов.

Соответствующие оценки Рогозин дал в своем Твиттере.

Эмблема военной разведки Украины, на которой изображен сову с мечом, который опирается на изображение географической карты России, была представлена на официальном сайте президента Петра Порошенко 24 октября

Территория России на эмблеме выделена серым цветом, сверху написано название службы, снизу - выражение на латыни "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрый будет властвовать над звездами").

Российские прокремлевские СМИ в своих публикациях о новой эмблеме указали на антироссийский посыл в ее изображении. 

"Над эмблемой - девиз" Украина понад усе". Помнится, такое уже было в истории и относительно недавней, "Deutschland über alles "(Германия превыше всего), именно это распевали гитлеровцы", - заявили в провластном издании "КП". 

Вместе с тем, как пишет "Эхо Москвы", председатель комитета совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что в эмблеме с совой "сконцентрирована вся суть украинской политики в отношении России".

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал эмблему "военным вызовом", пишет Gordon.ua.

"... Здесь необходимо требовать четких объяснений. Потому что, по сути дела, на сегодняшний день это объявление войны. Это военный вызов в нашу сторону", - заявил Милонов, отмечает Укринформ.

Украинская правда 

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Темы: РосcияразведкаМинобороны
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